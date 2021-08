Sant’Antioco: la Giunta Locci ha stanziato 140mila euro per interventi a sostegno delle classi sociali più in difficoltà

La Giunta comunale di Sant’Antioco guidata dal sindaco Ignazio Locci ha deliberato una serie di aiuti a favore delle classi sociali più in difficoltà, garantendo un importante supporto.

I fondi sono così ripartiti:

18mila euro destinati alle Caritas per sostenere, in sinergia con l’ufficio per le politiche sociali, le situazioni di povertà;

82mila dedicati ai buoni alimentari da concedere ai pensionati minimi;

39mila sono invece contributi per i canoni di locazione per famiglie con Isee non superiore a 20mila che si aggiungono ai contributi statali e regionali.

A breve verranno pubblicati i bandi per la concessione dei buoni alimentari e dei contributi per i canoni di locazione.