I carabinieri di Carbonia hanno denunciato a piede libero una 30enne di Portoscuso e un 44enne di Sant’Anna Arresi per guida in stato di ebbrezza alcolica

Ieri, giorno di Ferragosto, i carabinieri del Norm della Compagnia di Carbonia hanno denunciato a piede libero, per guida in stato di ebbrezza alcolica una 30enne di Portoscuso e un 44enne di Sant’Anna Arresi, i quali transitando a San Giovanni Suergiu, lungo la SS 195, alla guida dei rispettivi veicoli, per cause in corso di accertamento, hanno causato un incidente stradale, uscendo fuori dalla carreggiata, senza riportare ferite. I carabinieri intervenuti hanno rilevato mediante accertamento etilometrico, la positività di entrambi i conducenti. I due veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.