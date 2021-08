Dopo un’edizione in streaming per emergenza Coronavirus, il 28 e 29 agosto a Carbonia ritorna all’aperto “Il Sulcis Iglesiente espone”, con la XV edizione

Dopo un’edizione in piena emergenza Coronavirus, il 28 e 29 agosto a Carbonia ritorna all’aperto “Il Sulcis Iglesiente espone” fiera dell’artigianato artistico, dell’agroalimentare e del turismo, con la quindicesima edizione organizzata da l Consorzio Fieristico Sulcitano. Artigianato, enogastronomia, spettacoli e musica per raccontare le eccellenze del Sulcis Iglesiente e della Sardegna!

Il programma.

Sabato 28 agosto

Ore 16.00 Apertura stands espositivi, mostre e dimostrazioni

Ore 16.30 Animazione per bambini

Ore 17.00 Apertura punti ristoro

Ore 18.00 Inaugurazione ufficiale della Fiera in presenza delle autorità civili e religiose, presentata da Giuliano Marongiu con la madrina Laura Spano

Ore 19.00 Esibizione del Gruppo Folk Santa Giuliana di Serbariu

Ore 21.30 I Collage in concerto

Domenica 29 agosto

Ore 10.00 Apertura stands espositivi, mostre e dimostrazioni

Ore 10.00 Animazione per bambini

Ore 12.00 Apertura punti ristoro

Ore 21.00 Isola in festa con il sindaco di Scraffingiu

Evento di musica, intrattenimento e spettacolo ideato e condotto da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Alessandro Pili, Laura Spano, Lucia Budroni, Incantos, Roberto Tangianu, Peppino Bande, Alessia Simoncelli e tanti ospiti a sorpresa.