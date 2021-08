I carabinieri di Pula hanno denunciato a piede libero un 61enne per porto abusivo di armi

Si era presentato presso la caserma dei carabinieri di Pula per motivi di giustizia, insomma per una presenza necessaria, dovendo essere sentito in relazione a una importante vicenda, e uno dei sottufficiali che lo aveva ricevuto si era reso conto che nella camicia l’uomo doveva custodire qualcosa di rilevante, visto che la camicia veniva deformata dal peso di quell’oggetto. Da un’immediata verifica e richiesta di esibizione di quell’oggetto che avrebbe anche potuto essere pericoloso, i carabinieri apprendevano che quel 61enne toscano residente da anni in Sardegna, pensionato con precedenti denunce a carico, custodiva all’interno di quella tasca un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 cm. Avendo forse l’abitudine di portarlo, non si era reso conto che presentarsi in una caserma dei carabinieri in quelle condizioni non era esattamente un’idea brillante, tanto che è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il coltello gli è stato evidentemente sequestrato.