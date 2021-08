I carabinieri di San Gavino Monreale hanno denunciato a piede libero una 32enne di Reggio Calabria per utilizzo indebito di una carta di pagamento

I carabinieri di San Gavino Monreale, a seguito della denuncia querela presentata da un 72enne del luogo, pensionato, stamane hanno denunciato a piede libero, per utilizzo indebito di una carta di pagamento, una 32enne di Reggio Calabria residente a Bari, di fatto irreperibile, disoccupata e incensurata. Dalle indagini svolte dai militari è emerso che la donna aveva effettuato in modo fraudolento una giocata di 100 € nella Sezione Casinò di un sito web specializzato, con addebito sul conto corrispondente alla carta di credito prepagata del denunciante che, dalla semplice visione nel proprio estratto conto si era reso conto dell’esistenza di tale anomalia, senza aver da parte sua mai partecipato ad attività di gioco di tal genere. I militari sono riusciti a risalire all’autrice dell’illecito utilizzo della carta dell’uomo dal momento che i gestori del sito richiedono alle persone che partecipano alle loro attività l’invio di un documento che le identifichi (secondo previsioni di legge) così come avvenuto anche in questa circostanza.