Si conclude sabato 2 agosto, a Iglesias, il X festival culturale Liberevento

Chiusura di sipario domani, sabato 21 agosto, per la X edizione del festival culturale Liberevento. A Iglesias è previsto il doppio appuntamento dal titolo Scorci di gustosa e aromatica bellezza: andar per Giardini, realizzato in collaborazione con I Giardini della biodiversità con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e far accrescere un patrimonio di giardini presente in città, caratterizzato dalla presenza di antichi alberi da frutto.