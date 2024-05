Eventi speciali per “Monumenti aperti Carbonia 2024”

I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e domenica 12 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Di seguito l’elenco dei 25 siti protagonisti dell’edizione 2024 di “Monumenti Aperti”:

• Parco Urbano Cannas di Sotto (SiMuC);

• Nuraghe Sirai (SiMuC);

• Chiesa di Santa Barbara, Grotta Lourdes, Monumento ai Caduti;

• Ex Direzione Miniera di Serbariu Fabbrica del Cinema;

• Parco Archeologico di Monte Sirai (SiMuC);

• Pozzo Castoldi, Bacu Abis;

• Grande Miniera di Serbariu;

• Centro Ricerche Sotacarbo Grande Miniera di Serbariu;

• Museo del Carbone C.I.C.C.;

• Dopolavoro Centrale;

• Torre Civica;

• Teatro Centrale;

• Chiesa di San Ponziano, chiostro e campanile;

• Chiesetta operaia e quartiere Lotto B;

• CIAM Carbonia Itinerari dell’Architettura Moderna;

• Scuola Sebastiano Satta;

• Stadio Comunale Carlo Zoboli;

• Rifugio antiaereo di via Nuoro;

• Casa del Mutilato di viale Trento, angolo via Asproni;

• Antico Borgo, chiesa San Narciso, Cimitero Monumentale e Murales di Serbariu;

• Osservatorio Didattico Interattivo Multimediale sulle Zone Umide del Sulcis Iglesiente;

• Ex Albergo Operaio di piazza Repubblica;

• Dopolavoro e piazza Primo Maggio;

• Nucleo Originario “Medaus Is Cabiddus” (Murales) e Murales “Don Giovanni Diaz”;

• Area Archeologica di Corona Maria presso la Pineta di Cortoghiana.

Sono numerosi gli eventi speciali previsti nell’ambito della manifestazione “Monumenti Aperti 2024”.

Sotacarbo presso la Grande Miniera di Serbariu

Sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sarà possibile partecipare ai laboratori di divulgazione scientifica e approfondire il tema della corretta differenziata e dei materiali maggiormente inquinanti del nostro tempo. I ricercatori della Sotacarbo, assieme agli studenti del liceo “Gramsci-Amaldi” di Carbonia, accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta della scienza e della ricerca durante il quale potranno “giocare” con le varie forme di energia. Un modo efficace e coinvolgente per raccontare a tutti come sia necessario risparmiare energia, produrla in modo sostenibile e scegliere dei comportamenti eco-compatibili virtuosi per il bene del nostro pianeta.

Trenino turistico con partenza dalla storica piazza Roma della Città di Fondazione

Sabato 11 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le associazioni Girasole, N.A.B.A. e Pro Loco, saranno presenti nel gazebo sito in piazza Roma, per occuparsi dell’organizzazione relativa all’utilizzo del trenino turistico secondo gli orari esposti.

Virtual Tour presso il Teatro Centrale di Carbonia

Sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20:00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20:00. Grazie alla tecnologia più innovativa, i visitatori possono esplorare in maniera immersiva il Nuraghe Sirai, il Museo del Carbone e la Grande Miniera di Serbariu. Un viaggio nel tempo reso possibile da un Tour Virtuale completo di audioguida, per conoscere le diverse fasi della storia socio-economica di Carbonia.

Sezione di Storia locale presso ex officina meccanica Grande Miniera di Serbariu

Sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sarà possibile effettuare una visita guidata all’inestimabile patrimonio storico-documentale, testimonianza sin dai primi momenti di vita della città e della sua comunità.

Stadio Zoboli

Sabato 11 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. La mostra fotografica “Carlo Zoboli. Una storia…un mito” è dedicata a “Carlo Zoboli” nato a Bomporto in provincia di Modena il 31 luglio 1926. È stata realizzata dall’Associazione “A.S.D. Emmegiemme Sport Carbonia” in collaborazione con la “Sezione di Storia locale” del “Sistema Bibliotecario Interurbano (SBIS)” e Franco Reina.

Cannas di Sotto

Sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 l’associazione Albeschida ODV realizzerà, nella splendida cornice dell’area archeologica di Cannas di Sotto, una performance teatrale sul tema “Gramsci, Basaglia e Maria Lai. Arte e salute mentale”.

Medaus is Cabiddus (Medadeddu) e murale “Don Giovanni Diaz”

Nelle giornate di sabato 11 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20./0 e domenica 12 maggio dalle ore 9.90 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sarà possibile visitare anche l’esposizione privata di utensili rurali e di vita quotidiana.

Centro Italiano della Cultura del Carbone presso Grande Miniera di Serbariu

La Grande Miniera di Serbariu – e nello specifico la Lampisteria del Museo del Carbone – è interessata da importanti lavori di ristrutturazione. E’ possibile effettuare la visita guidata in sottosuolo acquistando il biglietto a prezzo ridotto (€ 6,00). Si consiglia di effettuare la prenotazione su www.museodelcarbone.it con il tasto BOOK NOW/PRENOTA o al telefono +39.0781.62727.

Ex Direzione Miniera di Serbariu – Fabbrica del Cinema presso la Grande Miniera di Serbariu, piazza Sergio Usai, Carbonia

La Fabbrica del Cinema sarà visitabile sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Visita guidata a cura del Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria e della Cooperativa S.C.I.L.A.

Ubicato all’ingresso dell’area mineraria, “EX-DI’ Memorie in Movimento – La Fabbrica del Cinema” è un centro culturale polivalente, della Memoria e della Cultura Audiovisiva, un polo cinetecario, museale, produttivo e archivistico, il cui lavoro si svolge secondo tre principali direttrici: preservazione, conservazione e raccolta della memoria storico-sociale audiovisiva del territorio; produzione di nuova memoria audiovisiva; diffusione e promozione della memoria e della cultura audiovisiva.

Sodexo S.p.A. “Mensa scolastica: nutrizione alternativa con utilizzo di prodotti locali”. Ristorazione scolastica come strumento di politica sociale, ambientale ed economica

Domenica 12 maggio dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Nell’ambito della valorizzazione e promozione del consumo dei prodotti locali, la “Sodexo S.p.A.”, specializzata nella ristorazione scolastica, sarà presente a questa edizione di “Monumenti Aperti” con il posizionamento di alcuni punti ristoro, prevalentemente destinati agli studenti delle scuole superiori. I punti di ristoro saranno ubicati nei seguenti luoghi: porticato prospicente Sala Polifunzionale del Comune di Carbonia, edificio Sotacarbo presso la Grande Miniera, piazza Chiesa nella frazione di Serbariu, piazzale dell’area archeologica di Monte Sirai.

Animazione per grandi e piccini

Nell’ambito della manifestazione di “Monumenti Aperti” sarà presente un’attività di animazione per grandi e piccini:

Cortoghiana – portici piazza Venezia: sabato 11 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.0;

Bacu Abis – piazza Santa Barbara: domenica 12 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Carbonia – piazza Roma: domenica 12 maggio dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

Il Comune di Carbonia

Carbonia, 10 Maggio 2024