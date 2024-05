Alle 17.00, a Terralba, tra Tharros e Carbonia si decide il playout salvezza (andata Carbonia 3 – Tharros 0)

Alle 17.00, a Terralba, tra Tharros e Carbonia si decide il playout per la salvezza nel campionato di Eccellenza regionale. Dirigerà Simone Pandini di Bergamo, assistenti di linea Antonio Carbini di Olbia e Alessandro Ventuleddu di Sassari. Il Carbonia parte con il consistente vantaggio acquisito nella partita di andata, disputata domenica scorsa, vinta con il punteggio di 3 a 0 con un goal di Andrea Porcheddu ed una doppietta di Lorenzo Basciu, miglior cannoniere della squadra con 12 reti, seguito da Andrea Porcheddu con 9.

Il regolamento del playout concede alla Tharros la possibilità di prevalere in caso di parità al termine del doppio confronto, in virtù della migliore posizione raggiunta al termine della stagione regolare. Conseguentemente, la squadra di Antonio Lai per sovvertire il risultato di sei giorni fa, è costretta a vincere con almeno tre goal di scarto, mentre qualsiasi altro risultato assegnerebbe la salvezza alla squadra di Diego Mingioni.

I tifosi del Carbonia si sono mobilitati per sostenere la loro squadra del cuore in questa importantissima trasferta, una partita che vale un’intera stagione e anche il futuro. In tribuna, a Terralba, ci saranno gli ultras ma non solo, tanti altri tifosi sosterranno la squadra biancoblù.