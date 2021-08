Elvira Usai, sindaca uscente, guiderà la lista “Riprendiamo il filo” anche alle elezioni amministrative del comune di San Giovanni Suergiu del 10 e 11 ottobre.

«L’idea di continuità sul progetto di crescita del paese – spiega l’attuale primo cittadino – ha trovato il sostegno convinto e la totale convergenza delle forze politiche, delle donne e degli uomini provenienti dalla società civile, dal mondo delle imprese e dell’associazionismo, dalla pubblica amministrazione e da tutto il sistema produttivo locale, presenti nella nostra lista civica. Insieme si esprimeranno per fornire risposte concrete ai bisogni della comunità nella prossima consiliatura.»

«Il programma che abbiamo pensato per il secondo mandato sarà essenziale e prosegue sulle basi del primo: tre linee di sviluppo, nell’ottica della ricostruzione e delle potenzialità del paese – aggiunge Elvira Usai -. Godiamo di una posizione strategica al centro del Sulcis nel settore dei servizi, possediamo un agro vasto sul quale sono in atto investimenti di agricoltura tecnologica, luoghi di interesse comunitario e siti archeologici per favorire il turismo naturalistico e un litorale sul quale si sta incrementando il turismo sportivo. Si tratta di far convergere queste nostre peculiarità territoriali e di continuare a valorizzare l’esistente per creare sviluppo e sbocchi occupazionali anche in virtù degli strumenti urbanistici portati avanti in questi 5 anni (Pul e Puc).»

«Per fare ciò si è pensato di coinvolgere nelle candidature persone che apportino all’esperienza amministrativa maturata dal gruppo originario, idee, progettualità e competenze professionali di più ampio respiro e che vadano ad alimentare il sogno di un paese sempre più infrastrutturato, connesso, sostenibile e accogliente. Desideriamo raccogliere e proporre le sfide che ci pone l’agenda europea per il 2030, in termini di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, inclusione, innovazione tecnologica – prosegue Elvira Usai – per questo ci proponiamo di portare avanti la programmazione e la progettazione che abbiamo già “imbastito” in questo quinquennio, con nuove e brillanti personalità, con giovani che hanno deciso di mettersi al servizio del proprio paese affinché si inverta la tendenza dello spopolamento e si concretizzi il futuro per le prossime generazioni.»

«Ci siamo riappropriati – conclude Elvira Usai – della nostra posizione strategica e della nostra immagine al centro del Sulcis; il prossimo obiettivo è valorizzare la comunità di San Giovanni Suergiu attraverso un utilizzo puntuale dei fondi europei che abbiamo programmato in sinergia con il territorio e la Regione Sardegna e che arriveranno nel corso della prossima consiliatura.»