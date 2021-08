Ieri i carabinieri di Santadi hanno denunciato a piede libero un operaio 53enne di Villaperuccio, per produzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, durante un servizio perlustrativo hanno notato all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione dell’uomo 4 piante di marijuana alte rispettivamente 50, 44, 34 e 5 cm., piantate in alcuni vasi. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti altresì 0,2 grammi della stessa sostanza, già tritata e collocata all’interno di un barattolo in vetro. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, in attesa delle pertinenti analisi di laboratorio.