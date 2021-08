Poste Italiane assume portalettere. Titolo di studio richiesto: Diploma. Scadenza presentazione domande: 5 settembre 2021

Poste Italiane ha aggiornato gli annunci di ricerca di nuovo personale riguardante soprattutto portalettere, una figura molto importante e molto ricercata, che svolge il servizio di recapito della corrispondenza (lettere, pacchi, raccomandate, buste, documenti vari, etc.) sia ai privati che alle aziende. Alle selezioni possono partecipare i candidati in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, anche triennale, ma non sono richieste conoscenze specialistiche. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato a decorrere da settembre 2021, in relazione alle esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Può concorrere alla selezione anche chi ha già partecipato ad una precedente selezione presso l’azienda, senza però essere stato contattato. L’inizio dell’iter di selezione, che sarà anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane, avverrà secondo due modalità: la prima consisterà in una convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico; la seconda attraverso una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che sarà indicata in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per lo svolgimento. Nella domanda i candidati devono indicare una sola area territoriale di preferenza, ed essere coinvolti in un processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

