Primo test precampionato per il Carbonia di David Suazo, alle 18.00, a Siliqua, con il Sant’Elena (Eccellenza)

Questo pomeriggio, primo test precampionato per il Carbonia di David Suazo, alle 18.00, a Siliqua, con il Sant’Elena, squadra che sarà al via del prossimo campionato di Eccellenza regionale. L’impegno odierno per il Carbonia arriva al termine della seconda settimana di preparazione. David Suazo si attende le primissime indicazioni dal nuovo organico, quasi interamente rinnovato rispetto a quello che ha concluso brillantemente la sua prima stagione in serie D, dopo un’assenza di 30 anni dal calcio nazionale.