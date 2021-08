Santadi: sono 29 i positivi al Covid-19, 2 si sono negativizzati ieri, 15 le persone in quarantena

«Dai dati ufficiali di oggi risultano 31 casi positivi al virus, di cui 2 negativizzati ieri quindi ancora presenti nei flussi Ats, possiamo perciò considerare 29 casi positivi e 15 persone ancora in quarantena.»

Lo hanno comunicato il sindaco di Santadi, Massimo Impera, e l’assessora della Sanità Veronica Impera.

L’Hub vaccinale allestita al palazzetto dello sport è stata attiva soltanto oggi dalle 15.00 alle 18.00, perché l’attività di vaccinazione prevista per domani è stata sospesa.

Sindaco ed assessora esortano ancora una volta la cittadinanza a proteggersi attraverso la somministrazione del vaccino dai gravi sintomi che il virus può causare.

Chi ha effettuato la prima dose riceverà la seconda dose il 20 settembre sempre presso il palazzetto dello sport in via Is Collus con la seguente ripartizione:

– dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per chi ha ricevuto la prima dose il 22 agosto;

– dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per chi ha ricevuto la prima dose il 25 ed il 26 agosto.