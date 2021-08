Carbonia: nuovi interventi per l’efficientamento energetico degli impianti di condizionamento degli edifici comunali

È stato affidato nei giorni scorsi, a cura dell’ufficio lavori pubblici, il servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica (ex preliminare), progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione, collaudo tecnico funzionale degli impianti e certificazione della regolare esecuzione dell’intervento “Decreto Crescita 2021 – Efficientamento energetico impianti di condizionamento degli edifici comunali – Annualità 2021”.

I lavori dovranno essere avviati entro il 15 settembre 2021.

Al comune di Carbonia è stato attribuito un contributo di 260 mila € dal ministero dell’Interno.

L’intervento più importante nello stesso settore è stato eseguito sullo stabile di via XVIII Dicembre, i cui lavori si sono conclusi recentemente.