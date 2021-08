Sono 2 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 a Portoscuso, dove il 30 agosto ed il 6 settembre si terrà l’Open Day di vaccinazione

«Sono 2 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel territorio comunale di Portoscuso.»

Lo ha reso noto stamane il sindaco, Giorgio Alimonda, che ha sottolineato come, rispetto alla situazione precedente si documentano 9 casi in meno a seguito di negativizzazioni e, purtroppo, un decesso. Il numero dei concittadini in quarantena obbligatoria scende a 2.

«I tre focolai che avevano portato alla situazione di allarme nei primi giorni di agosto si sono progressivamente negativizzati ma il rischio contagio resta sensibile – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Il contesto locale resta attentamente monitorato di concerto con le autorità sanitarie. Ricordiamo che nelle giornate del 30 agosto pv e 6 settembre sarà data l’opportunità ai cittadini, lavoratori e turisti di vaccinarsi a Portoscuso senza prenotazione, presso la palestra interscolastica di via Asproni (ex scuole medie).»

«Le associazioni di volontariato, Croce azzurra, AVIS e Auser che saranno coinvolte nelle 2 giornate di vaccinazione, sono a disposizione attraverso i loro contatti telefonici per trasportare persone con difficoltà motorie affinché possano essere vaccinate. Saranno presenti tutte le unità mediche di supporto presenti negli hab vaccinali. Dai dati ATS risulta che il nostro Comune ha una percentuale di vaccinati intorno al 70% ma per una condizione di maggiore sicurezza l’obiettivo è di arrivare almeno all 80% – ha concluso Giorgio Alimonda -. Pur essendo tornati ad un numero di casi più basso, si fa appello a tutti per porre sempre in essere le ormai note regole anti Covid-19 che riguardano l’igiene delle mani il distanziamento e l’uso della mascherina se in luogo chiuso o anche all’esterno in luoghi assembrati.»