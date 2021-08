TM Postamat e canali digitali, anche a Pula, a disposizione di residenti e turisti.

ATM Postamat e canali digitali, anche a Pula, a disposizione di residenti e turisti. Nell’ufficio postale di via San Giovanni, che garantirà anche durante tutto il mese di agosto i consueti orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35, è disponibile infatti lo sportello automatico che, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, come anche per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti.

In tutto il sud dell’Isola sono 103 gli ATM Postamat che possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori dei libretti postali e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Inoltre, anche a Pula, sono a disposizione dei cittadini e di chi è in vacanza le App BancoPosta, Postepay, Ufficio Postale e il sito www.poste.it, attraverso i quali Poste Italiane offre una vasta gamma di canali digitali sempre più innovativi per garantire tutti i propri servizi anche on line.