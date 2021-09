Domenica 3 ottobre, a Carbonia, si terrà un evento organizzato dalla Uisp Sud Sardegna

Dopo il restyling della sede sociale e l’avvio in Estate di alcuni Corsi Didattici e la partecipazione al progetto “Riscriviamo il Futuro”, finanziato da Save The Children e gestito da UISP Sardegna APS, in collaborazione anche col Comitato Territoriali UISP di Cagliari, i dirigenti della UISP del Sud Sardegna rilanciano altre nuove iniziative, tra cui il Carbonia Sports Festival.

In collaborazione con l’assessorato dello Sport del comune di Carbonia, per il prossimo 3 ottobre, negli impianti di via Balilla, a Carbonia, UISP Cagliari APS e la delegazione Sulcis Iglesiente hanno organizzato la manifestazione Carbonia Sport Festival per promuovere lo sport attraverso la sensibilizzazione per una cultura sociale basata sul rispetto della libertà individuale e collettiva; verranno coinvolte diverse Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche del territorio, con i loro associati, bambini e adulti, anche con disabilità, a cimentarsi in diverse discipline.

Gli impianti sportivi di via Balilla a Carbonia impegnati saranno: campo di calcio a 5, campo polivalente, Pala Hockey, pista Pattinaggio, campi da Tennis TC Carbonia, campo di calcio e pista.

Foto di archivio