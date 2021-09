Le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Iglesias – Musei sono aperte sino al 29 ottobre

Sono aperte le pre-iscrizioni alla Scuola Civica di Musica Iglesias – Musei, per l’anno formativo 2021/2022. Le domande devono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias in Via Isonzo, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 29 ottobre 2021.