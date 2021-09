Si riunisce questa sera il Consiglio comunale di Iglesias, tra i punti all’ordine del giorno il bilancio consolidato 2020

Il presidente Daniele Reginali, ha convocato per questa sera, alle ore 18.30 (seduta di prima convocazione) e per domani 30 settembre alle ore 19.30 (seconda convocazione), presso la Sala Blu del Centro Culturale in via Cattaneo, il Consiglio comunale di Iglesias.

I punti inseriti all’ordine del giorno sono quattro: una proposta di deliberazione per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per una fattura relativa a fornitura di servizi idrici; l’approvazione di una variazione di bilancio e Dup, documento unico di programmazione; l’approvazione del bilancio consolidato 2020; e, infine, la modifica della convenzione per la trasformazione della cooperativa Col di Lana a responsabilità limitata da proprietà indivisa a proprietà divisa.