Sono stati avviati, in alcune vie di Iglesias, gli interventi per il rifacimento dei marciapiedi, con l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo il perimetro dei Giardini pubblici (nelle vie Diaz, XX Settembre, Veneto e Oristano), e di seguito nella via Valverde, nel tratto prospiciente il campo sportivo Monteponi.

I lavori avranno una durata prevista di 165 giorni ed il loro importo sarà di 260.000 euro, finanziati grazie a fondi ministeriali.

Gli interventi riguarderanno:

– L’abbattimento delle barriere architettoniche.

– Il rifacimento della pavimentazione in autobloccanti, di tipologia uguale a quella degli altri tratti delle vie.

– La rimozione degli alberi nel tratto di via Valverde.