Una ragazza della provincia di Carbonia-Iglesias, Federica Spina, è protagonista in questi giorni del progetto Markas Lift a Bolzano

Markas fa crescere e investe su nuovi talenti. Ha preso il via, infatti, la prima edizione di “Markas Lift”, il nuovo progetto di orientamento e formazione dedicato ai figli dei collaboratori. Una vera e propria academy che, per 5 giornate (fino al 10 settembre), propone un’autentica full immersion formativa ai 16 partecipanti, selezionati per questo innovativo progetto. Federica Spina, 24enne della provincia di Carbonia Iglesias, è l’unica rappresentante della Sardegna selezionata per essere protagonista di Markas Lift.

«Markas Lift – spiega Evelyn Kirchmaier, direttore generale di Markas – è un’iniziativa per noi molto importante che abbiamo lanciato, con le prime selezioni, in un periodo complesso come quello che abbiamo vissuto. Abbiamo voluto ideare, costruire e concretizzare un progetto dedicato ai figli dei nostri collaboratori, che avranno la possibilità di scoprire le loro vere attitudini professionali servendosi dell’esperienza che può mettere a disposizione un’azienda strutturata come Markas. Quello che vogliamo offrire ai 16 giovani partecipanti è la possibilità di guadagnare tempo prezioso vivendo un’esperienza di orientamento e di formazione unica nel suo genere. Saranno coinvolti in momenti formativi e attività di gruppo che permetteranno loro di misurarsi in team e di cominciare a riconoscere i propri talenti.»

I 16 giovani, tra i 18 e i 29 anni provenienti da tutta Italia, saranno protagonisti di sessioni formative in aula con simulazioni ed esercitazioni di gruppo, cui si affiancano esperienze outdoor che permetteranno loro di apprendere e formarsi in maniera coinvolgente ed efficace. Avranno la possibilità di conoscere direttamente i responsabili e i collaboratori delle diverse divisioni di Markas (Clean, Food, Housekeeping, Facility Management e Logistic and Care), così da poter entrare in contatto con le specificità dei diversi ruoli, ma anche di scoprire opportunità di carriera e percorsi professionali nuovi e interessanti. In più, immersi nella natura, saranno protagonisti di esperienze formative divertenti e sfidanti. Ad esempio, dotati di corde, caschetti e imbragature, e seguiti da esperte guide alpine, saranno chiamati anche a costruire un vero ponte tibetano.

I ragazzi sono ospitati da Markas in una struttura a Soprabolzano – Renon che diventerà la sede di questo primo campus “Markas Lift”. Seguiti da docenti certificati, potranno così allenare le proprie capacità comunicative, relazionali e di leadership, e saranno supportati nel valorizzare i propri punti di forza, nel mettere a fuoco le competenze in cui migliorare e i propri progetti professionali futuri.