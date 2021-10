Casimiro Fois, l’ultracenterario di Giba, ieri ha tagliato il traguardo del 104° compleanno

104 anni e non dimostrarli. Casimiro Fois, l’ultracentenario di Giba, è stato festeggiato ieri per il nuovo significativo traguardo raggiunto, dalla moglie Maddalena e dai cinque figli Learco, Mario, Teresina, Luisella e Pier Paolo.

Nell’occasione, Casimiro Fois ha raccontato ancora una volta, come fa da quando è entrato nel cosiddetto “Club dei centenari”, alcune delle esperienze vissute durante il servizio militare in Marina, raccolte 9 anni fa nel piccolo libro “Ricordi e memorie di guerra”, sottolineando come sia riuscito ad uscire vivo da tante situazioni drammatiche e di portarne ancora i segni nel corpo, con centinaia di schegge.