Il centro sportivo di Is Collus, a Santadi, ha un nuovo look. «Condividiamo con piacere qualche immagine dei lavori che sono stati realizzati in queste settimane al Centro Sportivo di Is Collus – hanno scritto il sindaco Massimo Impera e l’assessore dello sport Elisena Anedda in un post pubblicato nella pagina Facebook del comune di Santadi -. Consapevoli che gli interventi da fare sono molteplici, abbiamo voluto con le poche risorse economiche disponibili, dare comunque un primo segnale di vicinanza alle Associazioni Sportive e alla comunità tutta. A tal proposito cogliamo l’ occasione per fare un doveroso ringraziamento all’ Associazione Polisportiva Atletica Santadi, con a capo il presidente Marco Pusceddu per la preziosa collaborazione e disponibilità.»

«Questo è lo spirito giusto tra un’Amministrazione comunale che mette a disposizione gli strumenti e i cittadini che con grande impegno e volontà contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi preposti – hanno concluso Massimo Impera d Elisena Anedda -. Ancora Grazie.»

Foto dalla pagina Facebook del comune di Santadi