Riparte l’attività della Lutec con la convocazione di un’assemblea ordinaria per l’elezione del presidente e dei consiglieri per il prossimo triennio 2021-2024

Come tutte le istituzioni scolastiche anche la Lutec, Libera Università della Terza Età, dopo un lungo periodo trascorso con grandi difficoltà, ritorna alla normalità nella speranza che la situazione non imponga nuovi stop. Essendo scaduto il mandato del presidente e del consiglio direttivo, si parte con la convocazione di un’assemblea ordinaria per eleggere il presidente ed i consiglieri per il prossimo triennio 2021-2024. Tutti i soci riceveranno la convocazione ufficiale in forma scritta via posta e, come da prassi, contestualmente verrà fatta comunicazione ufficiale sul sito web e sulla pagina facebook della Lutec.

La segreteria della Lutec è attiva dallo scorso 23 settembre per il rinnovo delle iscrizioni e per l’iscrizione dei nuovi soci per l’anno accademico 2021-2022, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 11.30.