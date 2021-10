I carabinieri di Carbonia hanno arrestato un 32enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate e aggravate

Questa mattina i carabinieri della stazione di Carbonia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Gip, nei confronti di un disoccupato 32enne del luogo, di fatto domiciliato ad Iglesias, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e anche di quello di lesioni personali continuate e aggravate, ai primi del mese di settembre appena trascorso, in danno della convivente 52enne, commessa. L’arrestato al termine della notifica dell’atto e della redazione dei verbali inerenti a quanto accaduto, è stato tradotto da militari presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.