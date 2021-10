I Mondiali Under 21 di volley alla fase finale, a Cagliari oggi e domani si gioca dal 1° al 4° posto, a Carbonia dal 5° all’8°

Sono in programma oggi, al Pala Pirastu di Cagliari, le semifinali dei campionati mondiali Under 21 di volley maschile. Alle 16.00 si gioca Russia-Argentina, alle 19.00 Italia-Polonia.

Al Palazzetto dello sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, si giocano le partite della fase finale per l’assegnazione dei posti dal 5° all’8°. Alle 16.00 si gioca Cecoslovacchia-Bulgaria, alle 19.00 Brasile-Belgio.

Domenica alle 16.00, a Cagliari si giocherà la finale per il 3° e 4° posto, alle 19.00 quella per il 1° e 2° posto. A Carbonia, alle 16.00 la finale per il 7° e l’8° posto, alle 19.00 quella per il 5° ed il 6° posto.

A Sofia si svolgono le partite per i piazzamenti dal 9° al 16° posto.