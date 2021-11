Anche la sezione di Carbonia ha aderito all’iniziativa #DiventArbitro con il suo arbitro di punta Luca Cherchi

Anche la sezione di Carbonia ha aderito all’iniziativa #DiventArbitro. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione voluta dall’Associazione Italiana Arbitri e portata avanti in Sardegna dalle 9 Sezioni per avvicinare i giovani e meno giovani all’attività arbitrale, con il doppio ruolo arbitro/giocatore dai 14 ai 17 anni.

Carbonia ha aderito facendo scendere in campo il suo arbitro di punta Luca Cherchi in forze alla Can C, che libero dal suo campionato, è tornato a calcare il palcoscenico dei giovanissimi provinciali dirigendo la gara Marco Cullurgioni- Santadi.

Per Luca Cherchi si tratta anche di un ritorno al passato, perché il sintetico di Giba rappresenta il punto di partenza (l’esordio in assoluto come arbitro 11 anni fa) di una carriera che dai campi provinciali l’ha condotto fino a quelli nazionali.