La provincia del Sud Sardegna ha approvato gli avvisi di selezione per mobilità esterna per la copertura di 10 posti – vari profili

Con determina n. 162 del 18.10.2021, La provincia del Sud Sardegna ha approvato gli avvisi di selezione, tramite passaggio diretto da altra amministrazione, per la copertura di complessivi n. 10 profili:

1 posto di Istruttore direttivo amministrativo Cat D

3 posti di Istruttore direttivo tecnico Cat. D

4 posti di Istruttore tecnico Cat. C (di cui uno Part Time 18 ore)

2 posti di Istruttore amministrativo-contabile Cat. C (di cui uno Part Time 18 ore)

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema della domanda di partecipazione, con caratteri chiari e leggibili e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla GURI e sul sito istituzionale ovvero entro e non oltre le ore 23.59 del 12/12/2021, secondo le modalità contenute nei relativi avvisi.

Ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità, l’ammissione o esclusione dei candidati alla selezione, il calendario dei colloqui, nonché l’esito degli stessi, verranno resi noti con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet, nelle sezioni dedicate, non sarà utilizzato altro canale di comunicazione.

* Causa mero errore di trascrizione, si comunica che nel bando per la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico, alla pagina 3 articolo 2, i posti messi a concorso sono 03 (numero correttamente indicato in tutti gli altri documenti della selezione) e non 04 come invece indicato nella dicitura da scrivere sulla busta della domanda di partecipazione. Le domande, dunque, le cui buste dovessero riportare nella dicitura il numero 04 anziché 03, saranno prese certamente in considerazione.