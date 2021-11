Mercoledì pomeriggio, a Lanusei, recupero della partita Lanusei-Carbonia

E’ in programma mercoledì pomeriggio, con inizio alle 14.30, al campo Lixius di Lanusei, il derby Lanusei-Carbonia, recupero della sesta giornata di andata del girone G del campionato di serie D, rinviata il 24 ottobre scorso per impraticabilità del campo di Ilbono determinata dalle abbondanti piogge. Dirigerà Stefano Foresti di Bergamo.

Le due squadre si presentano a questo derby reduci entrambe da derby: la squadra di Stefano Campolo ha espugnato il campo del Latte Dolce, 2 a 1, centrando così la seconda vittoria consecutiva dopo il 2 a 0 inflitto al Gladiator e salendo a quota 8 punti; il Carbonia, viceversa, dopo l’impresa di Genzano, dove ha centrato la prima vittoria stagionale, pur confermando i segnali di crescita, ha perso il derby casalingo con la Torres, 2 a 0, In classifica la squadra di David Suazo è 16ª con 5 punti. Domenica il Lanusei ospiterà l’Afragolese, mentre il Carbonia giocherà ad Ostia Lido, alla vigilia del ritorno tanto atteso allo stadio Comunale “Carlo Zoboli” previsto per domenica 28 novembre, in occasione dell’incontro casalingo con il Team Nuova Florida, che porrà fine ad un esilio forzato durato ben 13 mesi.