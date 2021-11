Carbonia: interpellanza dei consiglieri comunali Daniele Mele e Daniela Garau sulla gestione del patrimonio di AREA

I consiglieri comunali Daniele Mele e Daniela Garau hanno presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio comunale, al sindaco di Carbonia e agli assessori competenti, su un’informativa in merito alle iniziative da assumere nei confronti dei patrimoni di AREA.

«Constatato lo stato di degrado in cui versa l’intero patrimonio AREA di Carbonia, assolutamente non più tollerabile, situazione peggiorata in questi giorni di intense precipitazioni – scrivono Daniele Mele e Daniela Garau – e rilevato che mancano anche gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da parte di AREA, per consentire ai concittadini affittuari di vivere in maniera dignitosa e soprattutto priva di pericoli per la propria incolumità, evidenziamo le problematiche più gravi:

Le centinaia di alloggi che con il maltempo stanno dimostrando tutte le loro criticità con “tetti che crollano, infiltrazioni dagli infissi. infissi che crollano, infiltrazioni dalle pareti, servizi igienici mal funzionanti”

Gli allagamenti continui ormai decennali segnalati regolarmente dagli inquilini, che arrivano ad impedire l’uso dell’ascensore ed la impossibilità di entrare in casa nel rione di via Dalmazia zona Ospedale.

La partenza dei lavori del CQ2 in zona via Sicilia via Pola zona lotto B dove intere case stanno crollando con il passare del tempo e per le mancate ristrutturazioni

La mancata manutenzione straordinaria dei palazzi di via Bellini, ove vi sono palazzi mai manutenzionati con muri impregnati d’acqua e infissi cadenti, palazzi dove vivono ultra ottantenni con gravi problemi di salute

La mancata manutenzione straordinaria dei palazzi di via Dalmazia zona ufficio collocamento, dove da un decennio è volato il tetto e i palazzi sono gravemente pericolanti.»

Daniele Mele e Daniela Garau, infine, evidenziano «il comportamento omissivo di tutte le amministrazioni comunali precedenti che non sono mai state in grado di affrontare e risolvere i problemi e chiedono al sindaco, agli assessori competenti e all’intera giunta, quali immediate e concrete iniziative intendano assumere per risolvere questi annosi e mai seriamente affrontati problemi».