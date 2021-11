Sono solo tre, su sette, le partite del girone A del campionato di Promozione regionale giocate regolarmente per l’ottava giornata del girone d’andata, una ieri in anticipo, Atletico Narcao-Villamassargia. Le condizioni meteo avverse hanno provocato il rinvio delle partite Monteponi-Pro Sigma, Fermassenti-Cortoghiana, Atletico Cagliari-Orrolese e, infine, La Palma Monte Urpinu-Selargius.

La giornata, nonostante il rinvio della partita con la Pro Sigma, potrebbe rivelarsi favorevole alla capolista Monteponi, in conseguenza del pari casalingo maturato per il Villasimius, prima inseguitrice, contro il Gonnosfanadiga. In caso di vittoria nel recupero con la Pro Sigma, infatti, la Monteponi porterebbe a 10 i punti di vantaggio sulla seconda, che diventerebbero una grossa ipoteca sulla promozione finale in Eccellenza, anche se il campionato non è ancora arrivato neppure ad un terzo del suo cammino.

L’Orrolese ha vinto 2 a 0 sul campo dell’Andromeda, a Siurgus Donigala, scavalcandola in classifica al terzo posto, a 9 punti dalla Monteponi, con una partita in più giocata.

Il Villamassargia s’è imposto nel derby disputato ieri a Narcao, 3 a 2, con doppietta di Pierluigi Achenza e goal di Enrico Ardau. I goal dell’Atletico Narcao sono stati realizzati da Mirco Melis e Daniel Manca. Il Villamassargia è salito a 9 punti con una partita da recuperare, l’Atletico >Narcao resta ultimo con 3 punti e una partita da recuperare.