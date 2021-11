Disagi, per il maltempo, in varie località del Sud Sardegna, sulla SP70 Santadi-Teulada, a Is Cattas, ha ceduto il manto stradale

A causa dell’intensa perturbazione che si è abbattuta oggi nel Sud Sardegna, i carabinieri sono intervenuti autonomamente e a supporto dei vigili del fuoco a Cagliari, in via Is Maglias, a seguito del crollo di un muro che ha provocato il danneggiamento di due auto parcheggiate, a Capoterra, Villa San Pietro e Sarroch per porre in sicurezza alcune abitazioni nonché la viabilità extraurbana SS 195 momentaneamente chiusa al traffico in attesa del ripristino a cura di personale Anas.

Nel Sulcis i centri urbani maggior interessati sono stati i comuni di Sant’Anna Arresi, Teulada e Santadi, che hanno subito danni ingenti alle proprie abitazioni, con allagamenti di vario genere.

Nel primo pomeriggio altre pattuglie dei carabinieri sono intervenute nel comune di Santadi, frazione “Is Cattas”, sulla SP 70, dove ha ceduto parte del manto stradale del piccolo ponte che collega il citato comune con quello di Teulada. Si è provveduto a cinturare la zona e mettere in sicurezza il sito deviando la circolazione su strade secondarie.

Poco fa, nelle campagne di Castiadas, è stata chiusa la S.P. 18 al km 23 a causa di una voragine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.