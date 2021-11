E’ stato ritrovato morto il pensionato A.C., 80enne di Sant’Anna Arresi, disperso da mezza mattina in un torrente in piena, in località Is Cinus, situata tra il centro abitato e Porto Pino. L’uomo di primo mattino ha incontrato un amico e, probabilmente, stava accudendo un piccolo gregge, di cui ha iniziato ad occuparsi dopo essere andato in pensione, quando si è allarmato perché l’acqua gli stava portando via l’auto. Ha avvisato il figlio che è intervenuto immediatamente ma sul luogo indicatogli, non ha trovato il padre. Dato l’allarme, sono scattate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia, la Protezione civile e volontari. La sindaca del paese, Maria Teresa Diana, ha seguito le ricerche per tutta la mattina. Intorno alle 13.00 è stata ritrovata l’auto. Qualche minuto fa, purtroppo, il pensionato è stato ritrovato morto.