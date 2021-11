Una 57enne di Carbonia sorpresa a rubare al Superpan di via Santa Caterina, è finita agli arresti domiciliari in attesa del processo

Ieri i carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia, hanno arrestato per furto aggravato una 57enne di Carbonia, sorpresa dal personale di vigilanza del “Superpan” di via Santa Caterina, mentre era intenta a rubare alimenti di vario genere per un valore complessivo di circa euro 50 euro. Dopo le formalità di rito, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del rito per direttissima.