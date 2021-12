Alle 18.00 si riunisce, in seduta straordinaria, il Consiglio comunale di Carloforte

Questa sera, alle 18.00, si riunisce il Consiglio comunale di Carloforte, in seduta straordinaria, in prima convocazione. All’ordine del giorno figurano tre punti: una variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, con la ratifica di una deliberazione di Giunta adottata lo scorso 24 novembre; l’approvazione della ricognizione periodica delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020 e dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione; l’acquisizione, infine, di un terreno in località Bubbò, adibito a parcheggio presso il campo sportivo “Cavalier Puggioni”.

La seduta verrà tenuta a porte chiuse e verrà trasmessa in diretta streaming.