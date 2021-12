Dopo l’accertamento dei casi positivi al Covid-19, da oggi, attività didattiche a distanza alla Scuola primaria di Santadi

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Carbonia ha segnalato un caso di positività al tampone molecolare riferito alla classe 3 B della Scuola primaria di Santadi. La direzione didattica, venuta successivamente a conoscenza di altri casi positivi per i quali il Servizio di Igiene pubblica non ha avuto modo di intervenire immediatamente, in via eccezionale e urgente e senza alcuna valutazione discrezionale siamo tenuti ad adottare le seguenti iniziative:

informare il SISP della presenza degli ulteriori casi positivi individuare i “contatti scolastici” e segnalarli al SISP sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza per i “contatti scolastici”

Da oggi le attività didattiche delle classi in questione proseguiranno a distanza, come previsto dal Piano per la didattica digitale integrata approvato dal Consiglio di Istituto: tre ore quotidiane di attività sincrona (videoconferenza) nella fascia 9.30-12.30, accompagnate da proposte didattiche in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dagli insegnanti.