I carabinieri di Carbonia hanno eseguito a carico di un disoccupato 38enne del luogo un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari per maltrattamenti contro familiari e conviventi

Ieri i carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia hanno eseguito a carico di un disoccupato 38enne del luogo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Cagliari. Il provvedimento scaturisce dai comportamenti consistiti in maltrattamenti contro familiari e conviventi posti in essere dall’uomo nei confronti della madre, che sono stati ricostruiti e prontamente refertati all’Autorità giudiziaria dai carabinieri e che ha ritenuto necessaria l’emissione della misura afflittiva. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato allontanato dalla casa familiare e ristretto in regime di arresti domiciliari presso una comunità nel comune di Uta.