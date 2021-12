I carabinieri di Villacidro hanno denunciato a piede libero un 22enne di San Gavino Monreale ed un 43enne di Gonnosfanadiga per furto aggravato in concorso

I carabinieri della Stazione di Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine hanno denunciato a piede libero un 22enne di San Gavino Monreale ed un 43enne di Gonnosfanadiga per furto aggravato in concorso, consumato il 3 settembre del 2018 presso una tabaccheria sita a Villacidro in via Roma 12. Il valore della merce asportata era stato quantificato intorno ai 6.500 €. All’identificazione dei due soggetti, entrambi tossicodipendenti e censurati, i carabinieri sono addivenuti grazie all’esame delle telecamere di sorveglianza del citato esercizio commerciale che aveva ripreso i due giovani travisati attraverso accertamenti di natura tecnico biologica e comparativa effettuati dai carabinieri del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Cagliari.