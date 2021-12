Il Centro regionale trapianti ha finanziato il progetto “Trapiantati in Cammino” presentato dall’Associazione Sarda Trapianti Vita Nuova.

Il progetto, elaborato dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara a seguito della firma del protocollo d’intesa con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Regionale Trapianti, l’Associazione Sarda TrapiantI, la diocesi di Iglesias ed i comuni di Iglesias, Carbonia e Guspini, ha ricevuto dal Centro regionale trapianti un contributo di 2.500 euro e potrà essere realizzato anche grazie a un cofinanziamento di pari importo deliberato dalla stessa Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.

Si tratta di un percorso prevalentemente pianeggiante di poco più di 1 km individuato lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara a partire dal Santuario/Monastero del Buon Cammino che verrà dotato di apposita cartellonistica esplicativa per controllare i tempi di percorrenza e lo sforzo fisico studiata da esperti della Rete dei Cammini che hanno realizzato analoghi percorsi denominati “Salute in Cammino” nella provincia di Biella.

Il percorso verrà dotato di panchine per la sosta e il riposo dei praticanti e da una torretta di osservazione per consentire ai fruitori di ammirare il paesaggio naturale e antropizzato delle colline metallifere che circondano la città di Iglesias e potrà essere percorso non solo dai trapiantati ma da tutti coloro che intendono praticare il cammino lento come terapia sperimentata per migliorare la loro condizione fisica e mentale.

Nel corso della presentazione del progetto, avvenuta ieri nel Centro culturale di Iglesias, è stata prevista l’apertura del percorso entro la prossima primavera con inizio dei lavori all’inizio del mese di febbraio 2022.