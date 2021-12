Il comune di Iglesias rinnova gli organi della Consulta dei Giovani

Il comune di Iglesias intende rinnovare gli organi della Consulta dei Giovani, ed a tale scopo, i giovani interessati, dai 14 ai 29 anni, sono invitati ad iscriversi per l’istituzione dell’Assemblea della Consulta.

L’iscrizione potrà avvenire online tramite il form disponibile sulla pagina Facebook dell’Informagiovani, fino alla data del 15 dicembre 2021.

Nella giornata del 18 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Centro culturale in via Cattaneo, l’Assemblea così individuata, per Regolamento, avrà il compito di nominare i componenti del Consiglio direttivo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Informagiovani del comune di Iglesias al numero di cellulare 340.5716383 o al fisso 0781.274417