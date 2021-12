I casi di positività sono in diminuzione, ma l’emergenza Covid-19 a Fluminimaggiore non è finita e il paese resterà in zona rossa fino al 23 dicembre. Lo prevede una nuova ordinanza che verrà firmata oggi dal sindaco Marco Corrias. Il 21 dicembre verrà effettuato uno screening di massa dal cui esito scaturiranno ulteriori decisioni e, si spera, la fine della zona rossa, per consentire alla popolazione fluminese di trascorrere un Natale più sereno.

Di seguito il messaggio pubblicato dal sindaco Marco Corrias, con la nuova ordinanza.

Care e cari fluminesi.

La situazione dei contagi da Covid, ancorché con dati che ci pervengono un po’ confusi dalle autorità sanitarie, è in leggerissimo miglioramento. Resta però l’allarme e quindi ancora una volta faccio appello al vostro senso di responsabilità, percé i casi positivi sono ancora troppi e numerosi. Contando proprio sulla correttezza di ciascuno nel seguire le regole con scrupolo, abbiamo perciò deciso come Amministrazione, sentiti i pareri dei medici di base, della Protezione civile, della responsabile del 118, di esponenti della minoranza in Consiglio, di prolungare fino al 23 dicembre la zona rossa, ma in una forma più leggera. Questo per consentire una maggiore libertà di movimento anche in vista delle feste natalizie e alleviare il più possibile le costrizioni per i bambini.

Qui di seguito le nuove norme. Per tutto ciò che non è contemplato in queste nuove disposizioni, si deve fare riferimento all’ordinanza precedente.