Pula: torna il concorso Luxis

L’assessorato della Cultura del comune di Pula in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione commercianti ViviPula hanno deciso di riproporre il Concorso “Luxis” per incentivare l’abbellimento e il decoro luminoso sia nelle zone commerciali che in quelle residenziali, al fine di creare una diffusa atmosfera natalizia di luci e colori.

Due le sezioni previste: la prima dedicata ai titolari di attività commerciali, artigianali e di servizi operanti nel territorio comunale, mentre la seconda riguarda ai privati cittadini residenti nel comune di Pula. Le domande di partecipazione dovranno essere presentante entro il 17 dicembre.