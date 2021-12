Carbonia: è online il bando sul Reddito di inclusione sociale. Domande ammesse fino al 31 gennaio 2022

È stato pubblicato sul sito del comune di Carbonia, alla sezione avvisi e sulla pagina social del comune di Carbonia, il bando con la documentazione richiesta per poter accedere alla misura regionale Reis, Reddito di inclusione sociale, la cui data di scadenza è il 31 gennaio 2022.

Il Reis prevede l’erogazione di un contributo economico a favore delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà.

L’accesso al beneficio è condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, così come viene spiegato nel bando comunale pubblicato.

Il Reddito di inclusione sociale è riservato a chi non percepisce il Reddito di cittadinanza (fatta eccezione per i casi previsti all’art. 2 del bando) e viene riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della presentazione della richiesta, e per tutta la durata dell’erogazione della somma, siano in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza (nel Comune di Carbonia e in Sardegna da almeno 24 mesi) e determinati requisiti riguardanti la condizione economica e patrimoniale. Il beneficio è definito sulla base della certificazione Isee 2021, ordinario o corrente, non superiore a 12.000 euro e l’importo massimo previsto per i nuclei composti da 4 o più minori è di 455 euro.

«È un aiuto economico di supporto – ha osservato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – per quelle famiglie che si trovano in una condizione di bisogno e che non beneficiano di altre misure di sostegno, in modo da alleviare situazioni di fragilità, disagio ed esclusione.»

«Puntavamo a pubblicare il bando prima delle festività perché era urgente dare un segnale – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Roberto Gibillini. Il beneficio – ha continuato – verrà riconosciuto per sei mesi eventualmente rinnovabili, in funzione della disponibilità delle risorse residue a disposizione, ma non escludiamo di riuscire a migliorare determinate condizioni in futuro.»

La domanda, debitamente compilata con la documentazione richiesta, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo comcarbonia@comune.carbonia.ca.it, accludendo copia della carta di identità; oppure tramite Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org da una casella Pec intestata al richiedente.

In via residuale, è ammessa anche la consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Carbonia dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Tenendo conto della necessità di continuare ad adottare le misure di prevenzione anti-Covid, è preferibile, laddove possibile, l’invio telematico della richiesta. La presentazione dei moduli incompleti o non debitamente compilati o non firmati, determinerà l’esclusione dal procedimento.