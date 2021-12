Sale ancora il numero dei positivi al Covid-19 a Santadi.

«Dai dati ufficiali ricevuti da Ats i casi positivi al Covid-19 risultano essere 39 ma siamo a conoscenza, per interlocuzione diretta con gli interessati, di altri casi di positività – hanno comunicato questa sera il sindaco Massimo Impera e l’assessore della Sanità Veronica Impera -. È molto importante che chi si trova in condizione di positività accertata ce lo comunichi direttamente in modo da avere sempre un quadro aggiornato della situazione dei contagi. In questo momento è fondamentale avere il massimo rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19 per poter tornare, nel più breve tempo possibile, ad avere zero casi positivi come è stato per un periodo di tempo abbastanza lungo.»