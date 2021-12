Tragico incidente stradale sulla SS 126 all’ingresso di San Giovanni Suergiu, nello scontro tra due auto ha perso la vita un uomo di 70 anni

Tragico incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 16.00, sulla SS 126, all’ingresso di San Giovanni Suergiu. Nello scontro tra due auto, ha perso la vita un uomo di 70 anni.

Sul luogo dell’incidente, nell’intersezione per l’ingresso in paese, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia. Uno dei veicoli coinvolti, un Fiat Doblò, dopo l’impatto è uscito di strada, ribaltandosi. Per l’uomo che si trovava alla guida, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il conducente dell’altra auto, una Peugeot, e stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando Stazione di Carbonia per gli accertamenti ed i rilievi di legge.