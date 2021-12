Calano ancora i contagi da Covid-19, ieri Fluminimaggiore è tornata in zona bianca

E’ terminata, a Fluminimaggiore, l’emergenza sanitaria più grave che aveva costretto il sindaco Marco Corrias ad ordinare il passaggio del paese in zona rossa, con fortissime restrizioni che hanno inevitabilmente provocato gravi disagi tra la popolazione residente.

“Care cittadine e cari cittadini di Flumini – ha comunicato ieri Marco Corrias –, i dati Covid sono sempre più incoraggianti, per cui abbiamo pensato di alleggerire ulteriormente la pressione delle restrizioni. In pratica da oggi saremo come tutta la Sardegna in zona bianca, ma con alcune restrizioni che restano a tutela della salute di tutti. Non ci sembrava giusto, infatti, che a pagare di più fossero le persone vaccinate e con il green pass in regola. Nell’ordinanza sono indicate le limitazioni. Tutto il resto sarà come prima della dichiarazione di zona rossa. Contando sulla responsabilità di tutti e sul fatto che alcune brutte scene di assembramenti (anche di questi giorni) non debbano più ripetersi e che chi è responsabile di far rispettare le regole intervenga con la richiesta e dovuta severità – ha concluso Marco Corrias -, invio a tutti l’augurio di un buon fine anno e di un felice e speriamo molto diverso anno nuovo.”

La nuova ordinanza resterà in vigore fino al 10 gennaio 2022.