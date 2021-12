Seconda delle tre giornate del nuovo Open Day vaccinale, oggi a Sant’Antioco, per le fasce d’età dai 12 anni in sù, al Palazzetto dello Sport. Oggi le somministrazioni sono possibili dalle 15.00 alle 18.00, domani giovedì 30 dicembre, giornata conclusiva, fascia oraria più ampia, dalle 15.00 alle 20.00.

Ricordiamo che per prime e seconde dosi, i residenti nei comuni di Sant’Antioco e Calasetta, possono presentarsi all’hub vaccinale oggi o domani; per le terze dosi, gli over 60 oggi dalla lettera M alla Z. Domani, invece, terze dosi per tutte le altre fasce di età, sempre per i residenti nei comuni di Sant’Antioco e Calasetta.

Bisogna tenere sempre in considerazione la condizione che, per la terza dose devono essere trascorsi 150 giorni dalla precedente, nonché 15 giorni dall’eventuale vaccino antinfluenzale.