Il servizio di guardia medica è temporaneamente sospeso a Carbonia e Cortoghiana per le festività di Capodanno

Dopo i disagi sopportati da Iglesias, Domusnovas, Fluminimaggiore e Buggerru, anche a Carbonia e Cortoghiana il servizio di guardia medica è temporaneamente sospeso per le festività di Capodanno.

Il comune di Carbonia lo ha comunicato oggi, dopo aver ricevuto comunicazione in merito da Ats Sardegna Assl Carbonia – Distretto Socio-Sanitario Carbonia.

Per ciò che concerne la sede di Carbonia, il servizio sarà sospeso dalle ore 10.00 di venerdì 31 dicembre 2021 fino alle ore 8.00 di domenica 2 gennaio 2022.

A Cortoghiana, il servizio non sarà attivo dalle ore 10.00 di venerdì 31 dicembre 2021 fino alle ore 8.00 di sabato 1 gennaio 2022. Dalle ore 8.00 di sabato 1 gennaio 2022, il servizio tornerà ad essere regolarmente operativo.

Per garantire la continuità assistenziale nell’intervallo temporale scoperto, in caso di necessità ci si può rivolgere alla guardia medica di Bacu Abis, in Piazza Lamarmora, 1 oppure, se necessario, al Servizio di Pronto Soccorso ospedaliero o al 118.