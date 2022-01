Emergenza Covid-19: anche la partita Latte Dolce-Carbonia è stata rinviata su richiesta della società mineraria

Dopo il recupero di Artena, anche la partita Latte Dolce – Carbonia, in programma per la prima giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D, domenica prossima 30 gennaio su richiesta della società mineraria, è stata rinviata a data da destinarsi. Salgono così a tre le partite da recuperare per il Carbonia, due in trasferta con Vis Artena e Latte Dolce, una in casa, con l’Aprilia.

Nel programma della prima giornata del girone di ritorno, spicca il big match tra Giugliano e Torres, che verrà trasmesso in diretta nazionale su Sportitalia.