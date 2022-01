Sabato 29 gennaio verrà inaugurata la prima “Casa dell’acqua” di Sant’Antioco

È in programma sabato 29 gennaio, alle 10.30, l’inaugurazione della “Casa dell’acqua” vista mare di Sant’Antioco. La struttura, posizionata in prossimità di Piazza Ferralasco (in luogo dotato di ampi parcheggi e particolarmente accessibile), è in grado di erogare acqua frizzante e liscia a un prezzo simbolico, 5 centesimi al litro, e acqua osmotizzata (di qualità e pura), 10 cent al litro.

In occasione dell’inaugurazione verranno distribuite le tessere ricaricabili per l’acquisto dell’acqua che, in sostanza, saranno gratuite, giacché costeranno 5 euro ma all’interno avranno un credito corrispondente. Le tessere, successivamente all’appuntamento inaugurale di domani, potranno essere acquistate presso l’edicola di piazza Ferralasco (non si esclude l’ampliamento dei punti vendita). Sempre domani, inoltre, il gestore della “Casa dell’acqua” consegnerà ad un prezzo simbolico kit di trasporto con all’interno sei bottiglie in vetro per l’acqua.

Chiunque da domani potrà, dunque, recarsi con i propri “vuoti” e fare scorta di acqua, resa potabile attraverso un moderno impianto di depurazione.

«Siamo molto felici di poter dotare la nostra città di questo servizio – commenta il consigliere comunale delegato dell’Ambiente Pasquale Renna – portiamo avanti questo progetto da tempo e l’Ufficio Ambiente ha dato il massimo per raggiungere il risultato che, tengo a precisare, rappresenta una delle tante azioni che si inseriscono nel solco dell’Ambiente: impianti simili, infatti, li abbiamo già installati a suo tempo anche nel Municipio, nel Comando di Polizia Municipale e presso la sede dei Servizi Sociali.»